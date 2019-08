【KTSF】

週日凌晨,東灣Discovery Bay發生意外,有兩名到該地釣魚的民眾,因為橡皮艇漏氣落入水中,當中一人自己游回岸邊,另外一人則失蹤至今,未知下落。

根據海岸巡邏隊表示,週日凌晨2點18分,有兩個人乘著橡皮艇在Discovery Bay釣魚,結果橡皮艇突然發生故障,兩個人雙雙落入水中。

其中一個人自己游回岸邊,另一個人Efferin Cruz至今仍無下落,Cruz年約30多歲,身高約5尺6寸,體重185磅。

海岸巡邏隊凌晨接到電話後,派出一架直升機和一艘29英尺長的船,週日全天搜查都沒有找到人。

民眾如果有相關訊息,可以撥打925-646-2441,與Contra Costa縣警辦公室聯絡。

