賊匪闖Great Mall珠寶店搶掠 民眾以為有槍擊案惹恐慌

南灣Milpitas市的Great Mall購物中心一間珠寶店週日晚發生搶劫案,一度在商場內造成恐慌,有早前去過Gilroy大蒜節的民眾指事件,讓他們感覺非常害怕。

Eileen說:”我和我的女性朋友,還有她的女兒,之前在大蒜節槍擊案發生前幾分鐘離開,現在又這樣,真的非常糟糕。”

根據本地五號台報道,案發在週日晚約7點半,有人上傳短片到社交媒體Snapchat,見到有民眾正在逃離商場,有民眾就擔心以為是商場內發生槍擊案。

警方在約8點封鎖購物中心,並向購物中心內發出就地掩護警示,兩支搜索隊伍到場,之後當局表示並無跡象顯示有發生過槍擊,或者有槍手在商場內。

警方指搶劫案中疑犯打破珠寶店的玻璃,發出的聲響造成商場內民眾恐慌。

商場之後在10點40分重開,商場內民眾逐漸離開,當局並指週日有相似的搶劫案發生在Modesto的購物中心,但目前未知兩宗案件是否有關聯。

警方目前正在追尋3名疑犯,都是非洲裔男子,案發時身穿深色衣服,打爛珠寶店玻璃劫走珠寶後,登上一輛黑色四門房車逃離現場。

