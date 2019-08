【KTSF 劉瑩報導】

舊金山華埠有可負擔散房單位,輪候名單現正接受民眾申請。

散房單位位於華埠Clay街937號,面積從70到120平方呎不等,需共用廚房和洗手間,單位只限一人入住,月租根據申請人收入有所不同,介乎650元至1,200元,申請人年收入不得多於64,650元。

申請表格可以在8月27日星期二早上9點至下午4點,親臨現場索取或上網下載,填妥後需在8月30日前寄回華協中心。

查詢詳情,請點擊:https://www.chinatowncdc.org/our-housing/apply-for-housing#section2

