共和黨再有人宣布加入總統初選挑戰特朗普

【KTSF】

2020美國總統大選,共和黨方面出現第二位要參加初選,挑戰特朗普總統的參選人,他是前伊利諾州議員Joe Walsh。

保守派廣播主持人,也是前伊利諾州議員的Walsh,週日宣布將參加2020總統共和黨初選,挑戰特朗普爭取黨內提名。

Walsh週日在ABC電視台的This Week節目上表示,將出馬競選,稱現在的白宮主人完全不適任總統,並稱自己很驚訝共和黨內竟然沒有人站出來反特朗普,指共和黨裏所有人都認為特朗普不適任總統,稱特朗普一開口就是說謊。

Walsh上週才在紐約時報發表評論向大眾道歉,當年幫忙特朗普成功當選總統,Walsh過去不乏因發表煽動性言論登上頭條,包括指控前總統奧巴馬是回教徒、仇視以色列等,甚至曾說出奧巴馬是口才好的黑人等爭議性言論。

除了Walsh之外,前麻州州長Bill Weld之前已宣布參加初選,是共和黨內第一人,Weld週日表示,樂見黨內更多人出來參選。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。