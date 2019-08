聯邦政府擬定新規無限期扣押無證家庭 加州等20州興訟

【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府上星期公佈將訂立新規定,容許無證移民的子女,可以無限期和父母一起被扣押,包括加州在內的20個州週一就此提出訴訟,控告聯邦政府。

訴訟涉及22年前一宗官司的和解協議,協議限定兒童最多只可以囚禁20天,但特朗普政府推翻協議,而目前除非法庭下令禁止執行,否則新規定會在兩個月後生效。

聯邦政府指現行措施要求兒童被囚禁20天後獲釋,推動更多中美洲家庭偷渡來美,不過,加州司法部長Xavier Becerra週一表示,把兒童無限期囚禁干擾了州政府確保兒童的健康、安全和福利的能力。

Becerra說:”這個政府的行動,不只是道德上要譴責,而是像我說是非法的,兒童是移民不等於就不是人。”

加州州長紐森亦說:”我們的州很關心兒童,而這個把兒童無限期囚禁的概念,是邪惡,埋沒良心和明顯違反Flores協議,明顯值得我們和20個州的司法部長採取這行動。”

加州政府同時申請初步禁制令,禁止特朗普政府另一項措施生效,就是不讓使用公共援助,例如是糧食券等的移民獲發綠卡。

