影評：看得滿足的恐怖喜劇《爆血新婚夜》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一名女子嫁入豪門,但是新婚夜卻必須玩一場生死遊戲。

踏上紅地毯一端的新娘Grace,在做出結婚誓言的一刹那,知道嫁給心愛的丈夫Alex,也同樣的嫁入玩具事業的Le Domas豪門家族。還沒有換掉禮服,就給全家叫到娛樂室,必須延續家族傳統。也就是加入這個家族的新成員,一定要先玩一個遊戲。Grace 抽到的是捉迷藏遊戲,在她躲起來的時候,全家人一副武裝戒備,必須在日出前把Grace 找出來,並進行一場儀式。

Grace 原本還以爲無聊,之後才發現自己成爲獵物。Alex 也想盡方法把新娘救出。新娘也在一夜間變成必須保護自己,甚至反過來向對手下手。新婚夫婦能否逃出生天,過著幸福的日子?

新娘在戯中的轉變,婚紗從白色變爲紅色、從興奮到恐慌到帶怨恨而向捕獵者施暴的過程,叫人為她緊張、憤怒。電影有許多血腥暴力鏡頭,不足為奇。一些似乎過於荒謬的情節,卻也令人發笑。

標榜著是一部恐怖片,電影卻帶有濃厚的諷刺喜劇味道。身世平凡的女子,在豪門家庭中被追殺。而這追殺背後的原因和家族事業的成功有關,也隱約反映了有權勢的人,利用低階層社會人士,壯大本身的財富,卻沒有顧及其他後果。大家不妨看看周遭事物,有沒有發現到可以在這部電影中見到影子?

《爆血新婚夜 Ready or Not》是一部帶娛樂性質的復仇喜劇。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:http://www.foxsearchlight.com/readyornot/

