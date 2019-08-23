美中貿易戰升溫 道指週五下挫623點

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰繼續升溫，中國公佈新一輪對入口的美國產品徵收報復性關稅後，隨即令華爾街股市出現震盪，道瓊斯週五下跌超過600點，Nasdaq就大跌3%。

美股週五又出現震盪，道瓊斯一度大跌745點，收市下挫623點，Nasdaq也一度急跌260點，其後跌幅收窄，收市時，主要指數下跌2%至3%。

以整個星期來計，主要指數分別累積下跌1%或以上。

股市週五大幅波動，主要因為中國公佈新一輪對幾乎所有餘下的入口美國貨品徵收5%至10%報復性關稅，當中包括美國的石油和農產品，以及恢復向入口的美國汽車徵收25%關稅。

特朗普總統隨即發出連串推文回應，包括他下令美國的公司，立即開始研究如何替代中國，即是將生產線撤離中國，甚至搬回美國，特朗普這些推文發出後，股市應聲大跌。

美國債息關鍵指標，兩年期和十年期債息，週五又一度出現”倒掛”，預示經濟衰退將會來臨。

反映金融市場波動的指數急升近26%，CNN的恐慌指數也提升至”極度恐慌”。

美中貿易戰升溫的情緒，蓋過了聯儲局主席包維爾週五在懷俄明州的央行行長年會上的講話，包維爾再次重申和承諾，在面對金融環境動盪時，將會採取”適當”措施來應對。

包維爾承認，經濟明顯有更多震盪，又說，如果將不確定的貿易因素加入聯儲局的框架，將會製造新的挑戰，意味著面對貿易戰，聯儲局很難釐訂利率政策，對於將來減息的走勢，他拒絕評論。

市場預測，下月減息的機率略為下降至95%，特朗普一直都呼籲聯儲局加大減息的幅度，他週五在推文中直指，”聯儲局沒有做任何事”。

特朗普又反問：”誰是更大的敵人，包維爾抑或習主席？”

有投資策略專家表示，事情正循錯誤方向升級，市場正推測，特朗普是否會採取直接行動去削弱美元，這點將會明顯改變美國債市的政策，同時也可能面對其他G7工業國的批評。

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