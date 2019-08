美中貿易戰升溫 道指週五下挫623點

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰繼續升溫,中國公佈新一輪對入口的美國產品徵收報復性關稅後,隨即令華爾街股市出現震盪,道瓊斯週五下跌超過600點,Nasdaq就大跌3%。

美股週五又出現震盪,道瓊斯一度大跌745點,收市下挫623點,Nasdaq也一度急跌260點,其後跌幅收窄,收市時,主要指數下跌2%至3%。

以整個星期來計,主要指數分別累積下跌1%或以上。

股市週五大幅波動,主要因為中國公佈新一輪對幾乎所有餘下的入口美國貨品徵收5%至10%報復性關稅,當中包括美國的石油和農產品,以及恢復向入口的美國汽車徵收25%關稅。

特朗普總統隨即發出連串推文回應,包括他下令美國的公司,立即開始研究如何替代中國,即是將生產線撤離中國,甚至搬回美國,特朗普這些推文發出後,股市應聲大跌。

美國債息關鍵指標,兩年期和十年期債息,週五又一度出現”倒掛”,預示經濟衰退將會來臨。

反映金融市場波動的指數急升近26%,CNN的恐慌指數也提升至”極度恐慌”。

美中貿易戰升溫的情緒,蓋過了聯儲局主席包維爾週五在懷俄明州的央行行長年會上的講話,包維爾再次重申和承諾,在面對金融環境動盪時,將會採取”適當”措施來應對。

包維爾承認,經濟明顯有更多震盪,又說,如果將不確定的貿易因素加入聯儲局的框架,將會製造新的挑戰,意味著面對貿易戰,聯儲局很難釐訂利率政策,對於將來減息的走勢,他拒絕評論。

市場預測,下月減息的機率略為下降至95%,特朗普一直都呼籲聯儲局加大減息的幅度,他週五在推文中直指,”聯儲局沒有做任何事”。

特朗普又反問:”誰是更大的敵人,包維爾抑或習主席?”

有投資策略專家表示,事情正循錯誤方向升級,市場正推測,特朗普是否會採取直接行動去削弱美元,這點將會明顯改變美國債市的政策,同時也可能面對其他G7工業國的批評。

