舊金山公共圖書館獲贈中國越窯青瓷龍鳳印璽（視頻）

首都華盛頓的美國亞洲文化學院週四向舊金山公共圖書館贈送了一對越窯青瓷龍鳳印璽,分別刻有圖書館的中英文名字,見證中美文化交流。

舊金山公共圖書館館長Michael Lambert週四親自接受由美國亞洲文化學院贈送的一對越窯青瓷龍鳳印璽。

Lambert說:”好棒的中國藝術作品,非常漂亮,我們珍惜這個做品,並自豪的在總圖書館這裡展示。”

美國亞洲文化學院校董會主席趙曉明(Xiaoming Zhao)說:”越窯青瓷,可以稱為中國的”母親瓷”,從東漢開始到宋朝到南宋,它有非常輝煌的歷史,然後到南宋以後,越窯青瓷失傳了,在中國就沒有了,到了80年代,中國再一次研究這個越窯青瓷的製造方法,所以花了幾乎40年的時間,才把這個做出來。”

這對越窯青瓷龍鳳印璽,由中國陶瓷工藝美術大師陳鵬飛,以及兩位篆刻藝術家,台灣藝術大學的湯雅璇女士,和浙江大學藝術學院的劉含之博士共同創作完成,分別刻有舊金山公共圖書館的中英文名字。

這對印璽是陳鵬飛的越窯青瓷藝術作品在美國捐贈的第一對,而在中國,目前也只有浙江大學圖書館和檔案館收藏了另一對類似作品。

趙曉明說,美國亞洲藝術學院有一個研究項目名為”為未來記錄今天”,專門在亞洲發現各個領域的藝術家,並收集他們的完整資料,以備日後作研究。

趙曉明說:”瓷器我們就選了青瓷藝術家陳鵬飛,他列入了2019年我們亞洲藝術家記錄項目裡,他的完整歷史,我們會保存在美國國會圖書館和美國國家民俗中心。”

趙曉明表示,作為中美文化交流,他們仍將繼續捐贈陳鵬飛的越窯青瓷作品,給美國其它一些大型博物館、大學或組織。

這對印璽計劃在總圖書館3樓的華裔中心展示,也剛好配合正在這裡舉辦的與漢字有關的藝術展覽Across the Divide(穿越分界)視覺語言的藝術,探討中國書寫系統中的視覺形像和語義價值之間的關係。

“穿越分界”的展覽從即日起一直到11月14日,在舊金山總圖書館的3樓,以及華裔中心舉行,民眾可以免費參觀。

