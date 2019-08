特朗普宣布調高逾2千億中國貨關稅 由25%加至30%

【i-CABLE】

中美經貿摩擦升級,中國宣布下月起分兩階段,對總值約750億美元的美國貨品加徵最多一成關稅後。特朗普總統宣布,10月起調高2,500億美元中國貨關稅至三成。

中國加關稅後,特朗普隨即表示,會下令企業研究撤出中國,並加徵三成關稅報復,宣布在10月1日起對總值2,500億美元的中國貨品,由加徵25%關稅調高至三成。

至於10月1日起,對餘下3,000億美元中國貨,亦從原定加徵10%關稅增加至15%。

特朗普表示,美國在貿易問題上一直被中國佔便宜,中方每年以千億元計竊取美國的知識產權,而且看不到盡頭,批評中方不應該出於政治動機,向美國貨品徵收新的關稅。他早前又揚言美國不需要中國,甚至認為無的話,美國會更加好。

美國商會發表聲明,指不希望看到美中關係惡化,促請雙方回到談判桌,盡快達成貿易協議。

對於特朗普下令企業撤回美國,美國全國零售聯合會認為這做法不切實際,指零售商在中國的業務有助開拓海外市場,為美國工人及企業等帶來更多機會。

中國國務院關稅稅則委員會週五公布,對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元進口商品加徵關稅,分兩階段實施,10月1日起先對豬肉及牛肉等加徵10%關稅,大豆、碳、氧、稀土金屬等則會加稅5%。

第二階段12月15日起生效,對小麥、電單車及鞋靴零件等分別加徵關稅10%及5%。

至於原產於美國的汽車及零部件,1月起一直暫停加徵關稅,委員會決定由12月15日起恢復加徵25%及5%關稅,強調新一輪徵稅決定是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。