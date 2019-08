【KTSF】

舊金山北岸區松露朱古力店襲擊案,地檢處宣布不會立即對疑犯作出檢控,店主失望之餘,亦擔心自身的安危。

店主Jean-Marc Gorce說:”我非常失望,因為我人生中有過這麼害怕的事情。”

舊金山地檢官發言人解釋,因為證據有限,所以未能立即作出檢控。

店主指疑犯在店外對他鎖喉,其後店主的13歲兒子手持棒球棍追出店外,疑犯才鬆手離開。

地檢處指,由於店內的閉路電視片段,並沒有記錄店主走出店外之後的畫面,因此未能判斷疑犯是主動襲擊,還是出於自衛。

當日案發後,店主沒有立即報警,當疑犯在案發後兩小時回到店外街上睡覺,店主才報警,因此警方無法和證人取證。

當局預計被捕疑犯將會被釋放,但強調案件仍在調查中,以後可以作出檢控,呼籲民眾提供該案線索。

Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。