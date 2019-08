【KTSF】

加州首府沙加緬度週四晚有輕軌列車出軌,27人受傷。

目前受傷人數有27人,其中13人已經送到兩間醫院救治,其餘的人在現場接受治療後已經離開。

當局指,事發於週四晚9點45分左右,出事列車在Winter街輕軌站以西,和另一列維修列車相撞後出軌,當局仍然調查出事原因。

