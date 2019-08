夏威夷航空機艙冒煙 緊急降落壇香山機場

【KTSF】

夏威夷航空公司週四有一架從東灣奧克蘭(屋崙)出發飛往夏威夷的班機,因機艙內煙霧瀰漫,在壇香山機場緊急降落,有7人因呼吸問題送往當地醫院。

夏威夷航空表示,事發於當地時間週四上午11點半左右,飛機降落前20分鐘,機艙內突然出現煙霧。

機長宣布機上緊急情況,降落在檀香山後,機上有184名乘客和7名機組人員使用疏散滑梯下飛機,共有7人因呼吸問題送往當地醫院,包括5位成人和2位兒童,最小的兒童只有9個月大。

夏威夷航空表示,這起意外主要是油洩漏到飛機發動機和空調加壓系統,導致煙霧堆積,飛機並沒有著火。

夏威夷航空為乘客安排退款,並提供優惠券,讓乘客將來使用。

國家運輸安全委員會將進行後續調查。

