香港反修例風波持續,有網民發起”香港之路”活動,週五晚上在港九各區組成人鏈,希望引起國際社會關注香港情況。

