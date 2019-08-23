香港女示威者指被捕後被女警赤裸搜身（視頻）

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香港一名女子在反修例運動中被捕後，被警方要求脫下所有衣服，赤裸搜身。警方表示一向尊重女性權益，會嚴正跟進，強調搜身準則沒因為近期的社會運動而改變。

呂小姐幾星期前在反修例示威期間被捕，因為受傷要送院，本來已被落案起訴，出院後應直接到法庭提堂，但就被送到警署，由兩名女警為她赤裸搜身，沒有戴手套。

搜身15分鐘至半小時後，警方要求她簽署應該在搜身前簽的”羈留搜查表格”，同意脫衣搜身，她拒絕，之後一出門口，就看到十多名男警站在門外，令她覺得很尷尬，事後亦感到抑鬱，不敢外出，害怕看到警察。

她的代表律師指，已掌握兩名女警的警員編號，除了向投訴警察課投訴外，亦認為女警可能涉及非禮等刑事罪行。

根據《警察通例》第49章，搜身分成三級，第一級是無需脫去衣服，第二級是脫去衣服，第三級就是脫去內衣，搜查前值日官要解釋搜查的原因及範圍，亦要發出”羈留搜查表格”。

警方又指重視這個指控，但未有詳細資料，會盡快嚴正跟進。

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