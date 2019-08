香港女示威者指被捕後被女警赤裸搜身（視頻）

【i-CABLE】

香港一名女子在反修例運動中被捕後,被警方要求脫下所有衣服,赤裸搜身。警方表示一向尊重女性權益,會嚴正跟進,強調搜身準則沒因為近期的社會運動而改變。

呂小姐幾星期前在反修例示威期間被捕,因為受傷要送院,本來已被落案起訴,出院後應直接到法庭提堂,但就被送到警署,由兩名女警為她赤裸搜身,沒有戴手套。

搜身15分鐘至半小時後,警方要求她簽署應該在搜身前簽的”羈留搜查表格”,同意脫衣搜身,她拒絕,之後一出門口,就看到十多名男警站在門外,令她覺得很尷尬,事後亦感到抑鬱,不敢外出,害怕看到警察。

她的代表律師指,已掌握兩名女警的警員編號,除了向投訴警察課投訴外,亦認為女警可能涉及非禮等刑事罪行。

根據《警察通例》第49章,搜身分成三級,第一級是無需脫去衣服,第二級是脫去衣服,第三級就是脫去內衣,搜查前值日官要解釋搜查的原因及範圍,亦要發出”羈留搜查表格”。

警方又指重視這個指控,但未有詳細資料,會盡快嚴正跟進。

