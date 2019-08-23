賊匪利用高科技工具 無需打破車窗偷車上財物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

北灣Vallejo市警方日前拘捕一名汽車盜竊案的疑犯，在他的車上發現一種新型高科技工具，可以在沒有打破車窗的情況下，就盜取到車上的財物。

Vallejo市警方本週二拘捕一名汽車盜竊案的疑犯，在他所駕駛的汽車上，發現一個與手機大小相約的備有天線，名叫”信號干擾器”（Signal Jammer）的黑色工具。

調查員測試這個”信號干擾器”後發現，這個工具能阻隔汽車遙控器發出的訊號，讓司機無法將汽車上鎖，當司機以為汽車已經上鎖，離開汽車後，匪徒就能夠在不打破車窗的情況下，偷走車上的財物。

警方解釋，車主後來會發現有財物離奇失蹤，猶豫是否將財物留在家中，或者自己根本忘記鎖車，而因為沒有打破車窗的關係，車主未必能第一時間意識到是汽車盜竊案，這樣會導致事主延遲報案。

Vallejo市警方指，他們第一次發現有人利用這種工具犯案，而干擾器覆蓋的範圍可以很廣，訊號良好的話，甚至整個停車場都會受到影響。

不過警方表示，干擾器影響鎖車，連鎖車的”嗶”聲都不會有，因此提醒司機，鎖車時，要留意有沒有”嗶”聲，或者上鎖的聲音。

再保險一點，鎖車後，警方建議司機檢查一下車門能否打開，當然最好不要將財物留在車上，不要讓不法之徒有機可乘。

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