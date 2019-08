賊匪利用高科技工具 無需打破車窗偷車上財物（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

北灣Vallejo市警方日前拘捕一名汽車盜竊案的疑犯,在他的車上發現一種新型高科技工具,可以在沒有打破車窗的情況下,就盜取到車上的財物。

Vallejo市警方本週二拘捕一名汽車盜竊案的疑犯,在他所駕駛的汽車上,發現一個與手機大小相約的備有天線,名叫”信號干擾器”(Signal Jammer)的黑色工具。

調查員測試這個”信號干擾器”後發現,這個工具能阻隔汽車遙控器發出的訊號,讓司機無法將汽車上鎖,當司機以為汽車已經上鎖,離開汽車後,匪徒就能夠在不打破車窗的情況下,偷走車上的財物。

警方解釋,車主後來會發現有財物離奇失蹤,猶豫是否將財物留在家中,或者自己根本忘記鎖車,而因為沒有打破車窗的關係,車主未必能第一時間意識到是汽車盜竊案,這樣會導致事主延遲報案。

Vallejo市警方指,他們第一次發現有人利用這種工具犯案,而干擾器覆蓋的範圍可以很廣,訊號良好的話,甚至整個停車場都會受到影響。

不過警方表示,干擾器影響鎖車,連鎖車的”嗶”聲都不會有,因此提醒司機,鎖車時,要留意有沒有”嗶”聲,或者上鎖的聲音。

再保險一點,鎖車後,警方建議司機檢查一下車門能否打開,當然最好不要將財物留在車上,不要讓不法之徒有機可乘。

Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。