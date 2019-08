美國多州接連發生槍擊案 槍管再成華府政客討論焦點

【KTSF 張麗月報導】

南加州一名酒店廚師因為企圖發動槍擊事件,陰謀外洩而被捕,加上先前德州和俄亥俄州分別發生的嚴重槍擊案,再次引起華盛頓政客熱烈爭論槍管問題。

FBI探員正設法阻止有人模仿而發動槍擊案,最新發展是,南加州Long Beach一名酒店廚師,圖謀發動槍擊案,但事敗被捕。

Long Beach警察局長Robert Luna說:”疑犯有清楚計劃、意圖和手段去發動暴力,可能導致大傷亡。”

加上德州El Paso Walmart店和俄亥俄州Dayton市,先後發生重大槍擊案,共造成31人死亡後,至今已有接近30人涉嫌威嚇開槍而被捕,同時令槍管再次成為辯論議題。

有民主黨籍總統參選人支持更全面的槍管。

民主黨總統參選人Beto O’Rourke說:”當我們終於通過全面背景審查,並簽署成為法律,有了紅旗法例,當停售戰爭武器。”

民主黨總統參選人Cory Booker說:”改變不是來自華盛頓,是來自民眾要求轉達給華府。”

一向是共和黨陣地的德州,州長更設立”州府安全委員會”,去討論本土恐怖主義的根源,他強調,政府的行動最重要。

德州州長Greg Abbott說:”在德州,我們相信兩件事,行動和結果。”

槍擊案所在地的Walmart也宣佈在El Paso槍案現場設立永久的悼念,Walmart總裁上星期表示,他支持槍管政策,但並沒有提及在店內停止發售槍枝。

特朗普總統就表示,他與全國槍會NRA的行政總裁通過電話,承認雙方曾經談論槍管的概念問題,特朗普否認支持NRA,又說自己並非是NRA傀儡。

特朗普指出,現時已有非常良好的背景審查,但需要堵塞一些漏洞,特朗普也一直強調,槍擊案之所以發生,是因為”個人”的精神問題,而並非關乎槍枝問題。

