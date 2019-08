YouTube關閉200多條頻道 涉抹黑香港反修例抗爭 （視頻）

【KTSF 江良慧報導】

繼Twitter和Facebook之後,影片分享網站YouTube也宣布,發現有頻道散播有關香港反修例抗爭的虛假消息,YouTube已經把有關頻道關閉。

Google週四在一份網誌表示,關閉了210個YouTube頻道,指這些頻道有協調地上載有關香港的示威活動的影片。

Google認為,這些有協調的行為,與近日Facebook和Twitter所宣布與中國官方有關的行動是一致的,因此已經在這個星期把有關賬戶刪除。

Google表示,他們發現有關賬戶使用VPN和其他方法,掩飾他們的來源地,以及通常與有協調的影響活動有關的其他行為。

不過Google就沒有明言,說這些抹黑香港示威的假賬戶與中國政府有關。

Facebook和Twitter在較早前表示,刪除了大量來自中國的帳戶,相信帳戶獲中國國家支持,針對香港近日的示威活動散播假消息和一些垃圾訊息。

