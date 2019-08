【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院週五透露,開明派大法官Ruth Bader Ginsburg胰臟發現癌腫瘤,剛在紐約一個癌症中心完成3個星期的電療療程。

醫生是在7月初一此例行驗血時,發現Ginsburg胰臟有腫瘤,抽組織化驗證實屬於惡性。

Ginsburg之後在8月5日開始接受3個星期的門診電療,事後醫生指治療成功,而且也沒有發現癌症有擴散至其他地方。

Ginsburg在過去20年,曾經因為多種不同癌症要接受治療。

86歲的Ginsburg是目前大法官中年紀最大的一位,1993年時經時任總統克林頓提名後獲確認,一旦她在2020大選或新總統上任前離開最高法院,共和黨就可以再任命另一名保守派大法官,到時候保守派將佔6比3大多數,確保未來幾十年,最高法院都會被保守派控制。

