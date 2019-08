【KTSF】

蘋果公司推出的信用卡已經開始接受申請,但是蘋果公司卻發布了一個警示,提醒所有持信用卡的人士不要把卡片放在皮質,還有牛仔布料物品中。

在蘋果的警示中,除了皮質和牛仔布料物品外,還建議持卡者不要將信用卡與零錢、鑰匙等物品放在一起,原因是所有表面粗糙的物品,都有可能在信用卡上造成划痕。

至於皮質物品,還有牛仔類的布料,則會使信用卡染上顏色。

蘋果的信用卡使用金屬鈦製成,而這種材質應當與鋼筋一樣結實,不過似乎應用在信用卡上,反而造成使用的不方便。

