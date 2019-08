南加華裔州大員工被刺死 警拘亞裔疑犯

【KTSF 蔡璐陽報導】

本週一在南加州,在加州州立大學Fullerton分校工作的一名華裔員工,在校園內被發現身中數刀後死亡,警方週四逮捕了一名亞裔嫌疑人。

死者是57歲的男子Steven Shek Keung Chan,他曾在Fullerton分校任職經費預算主任,在2017年退休後,於最近被學校返聘為國際學生事務顧問。

51歲嫌犯Chuyen Vo在週三晚上被警方在其位於Huntington Beach的家中逮捕,據悉該嫌犯與死者曾是同事關係,供職於同一個部門。

Fullerton警察局警長Robert Dunn說:”警方人員認為據調查,Vo是獨自謀劃並實行了謀殺。”

當地警方在案發後第二天發布了嫌犯的素描,以及嫌犯作案時的監控錄像,根據監控顯示,案發後嫌犯駕駛一輛黑色轎車離去,並且車窗有經過暗色處理,警方認為該車是一輛新版的BMW X6。

嫌犯的鄰居表示,他們看到警方週三晚10點左右來到嫌犯的家中,嫌犯與母親、妻子還有孩子們住在一起。

嫌犯鄰居Anne Fitzgerald說:”他經常不在家,一直很清醒,他經常參加教堂的活動。”

警方指嫌犯在犯罪現場留下了一個背包,成為破案的關鍵,裡面裝有一把刀,但不是凶器,還有燃燒裝置、膠帶、拉鍊鏈條,以及假髮等易容用品。

目前警方仍在調查他的作案動機,預計嫌犯將在週五被起訴。

