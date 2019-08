舊金山華埠長者剛提款 被賊匪搶錢及金鍊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠光天化日下又發生搶劫案,匪徒搶走一名華裔長者的金項鍊以及長者剛剛提款、用來支付信用卡帳單的幾百元現金。

警方資料顯示,週四早上8點半接到搶劫案報告,現場是Pacific Avenue 600號路段。

安老自助處表示,65歲居住在日落區的男事主打算到安老自助處,請職員幫忙填寫申請長者屋的表格,男事主先去華埠一間銀行,提取600元現金,用來支付信用卡帳單。

安老自助處的職員表示,男事主提款之後,在Stockton街夾Pacific Avenue,有人從後面搶走他的金項鍊,事主想奪回金鍊,於是追逐匪徒,追到Pacific Avenue 600號地段的平園。

安老自助處個案管理監督余秀玲說:”見到賊人當時拿鑰匙出來,進入了平園,賊人未進入平園之前,拿刀出來指著他(事主),連他身上的錢都搶走。”

男事主事後去到安老自助處求助。

余秀玲說:”事主本身心臟有毛病,又有高血壓,當時他驚恐下暈倒在地上,同事扶起他,替他報警。”

警方表示,會調查案發現場附近的監控錄像,匪徒是非洲裔男子,仍然在逃。

另外,本週三華埠附近發生另一宗傷人及搶劫案,現場是Embarcadero夾Washington街,警方表示,匪徒無緣無故拳打61歲亞裔男事主,令事主跌倒在地上,匪徒然後搜掠事主的口袋,搶走財物。

附近剛好有警員,有市民向警員報告事件,警方拘捕了疑犯。

疑犯是29歲男子Ali Thompson,警方表示,不知道疑犯住在哪裡,疑犯面對嚴重傷人、搶劫和藏有賊贓的嚴重罪名起訴。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。