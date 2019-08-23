舊金山華埠長者剛提款 被賊匪搶錢及金鍊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠光天化日下又發生搶劫案，匪徒搶走一名華裔長者的金項鍊以及長者剛剛提款、用來支付信用卡帳單的幾百元現金。

警方資料顯示，週四早上8點半接到搶劫案報告，現場是Pacific Avenue 600號路段。

安老自助處表示，65歲居住在日落區的男事主打算到安老自助處，請職員幫忙填寫申請長者屋的表格，男事主先去華埠一間銀行，提取600元現金，用來支付信用卡帳單。

安老自助處的職員表示，男事主提款之後，在Stockton街夾Pacific Avenue，有人從後面搶走他的金項鍊，事主想奪回金鍊，於是追逐匪徒，追到Pacific Avenue 600號地段的平園。

安老自助處個案管理監督余秀玲說：”見到賊人當時拿鑰匙出來，進入了平園，賊人未進入平園之前，拿刀出來指著他（事主），連他身上的錢都搶走。”

男事主事後去到安老自助處求助。

余秀玲說：”事主本身心臟有毛病，又有高血壓，當時他驚恐下暈倒在地上，同事扶起他，替他報警。”

警方表示，會調查案發現場附近的監控錄像，匪徒是非洲裔男子，仍然在逃。

另外，本週三華埠附近發生另一宗傷人及搶劫案，現場是Embarcadero夾Washington街，警方表示，匪徒無緣無故拳打61歲亞裔男事主，令事主跌倒在地上，匪徒然後搜掠事主的口袋，搶走財物。

附近剛好有警員，有市民向警員報告事件，警方拘捕了疑犯。

疑犯是29歲男子Ali Thompson，警方表示，不知道疑犯住在哪裡，疑犯面對嚴重傷人、搶劫和藏有賊贓的嚴重罪名起訴。

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