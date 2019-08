中國宣布9月起對750億美元美國貨加徵關稅

【i-CABLE】

中美經貿摩擦升級,中國宣布下月起分兩階段,對總值約750億美元的美國進口貨品加徵最多一成關稅,並將對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵關稅。中方強調,是應對美方單邊主義的被迫之舉。

國務院關稅稅則委員會公布,對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元進口商品加徵關稅,分兩階段實施。

9月1日起,先對豬肉、牛肉、鱈魚、乾果、棉製及毛製的大衣及斗篷等加徵10%關稅,碳、氧、稀土金屬及汽車實心輪胎等,則會加稅5%。

第二階段12月15日起生效,對已磨辣椒、蜜棗、噴墨打印機、電單車、裝有柴油發動機的貨車,以及未去殼花生、鞋靴零件、石膏製品等,分別加徵關稅10%及5%。

至於原產於美國的汽車及零部件,1月起一直暫停加徵關稅,委員會決定由12月15日起,恢復加徵25%及5%關稅。

委員會批評美國上星期四宣布,對約3,000億美元中國進口貨品加徵關稅的措施,導致中美經貿摩擦持續升級,極大損害中美及其他各國利益,也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則,強調新一輪徵稅決定,是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉,又重申對於中美兩國合作是唯一正確的選擇,希望中美雙方以相互尊重、相互平等、和言而有信、言行一致為前提,解決分歧。

中方希望美方繼續按照兩國元首在阿根廷和大阪會晤的共識,回到磋商解決分歧的正確軌道,和中方一道朝著終止經貿摩擦的目標做出切實努力。

