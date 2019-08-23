中國宣布9月起對750億美元美國貨加徵關稅

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中美經貿摩擦升級，中國宣布下月起分兩階段，對總值約750億美元的美國進口貨品加徵最多一成關稅，並將對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵關稅。中方強調，是應對美方單邊主義的被迫之舉。

國務院關稅稅則委員會公布，對原產於美國的5,078個稅目、約750億美元進口商品加徵關稅，分兩階段實施。

9月1日起，先對豬肉、牛肉、鱈魚、乾果、棉製及毛製的大衣及斗篷等加徵10%關稅，碳、氧、稀土金屬及汽車實心輪胎等，則會加稅5%。

第二階段12月15日起生效，對已磨辣椒、蜜棗、噴墨打印機、電單車、裝有柴油發動機的貨車，以及未去殼花生、鞋靴零件、石膏製品等，分別加徵關稅10%及5%。

至於原產於美國的汽車及零部件，1月起一直暫停加徵關稅，委員會決定由12月15日起，恢復加徵25%及5%關稅。

委員會批評美國上星期四宣布，對約3,000億美元中國進口貨品加徵關稅的措施，導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中美及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則，強調新一輪徵稅決定，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉，又重申對於中美兩國合作是唯一正確的選擇，希望中美雙方以相互尊重、相互平等、和言而有信、言行一致為前提，解決分歧。

中方希望美方繼續按照兩國元首在阿根廷和大阪會晤的共識，回到磋商解決分歧的正確軌道，和中方一道朝著終止經貿摩擦的目標做出切實努力。

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