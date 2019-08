舊金山CHASE中心招聘400名保安 招聘會分多天舉行

【KTSF 郭柟報導】

舊金山CHASE中心正招聘400名保安人員,由週六至下週四將於灣區不同地點舉行招聘會。

申請人必須年滿21歲,高中畢業,通過背景審查,有良好溝通和電腦能力,屆時需帶同身份證明文件和履歷表出席。

招聘會將在舊金山、南灣聖荷西市、東灣Alameda市舉行,以下為招聘會舉行的時間及地點:

*8月24日 – San Jose Union Hall,地址:1010 Ruff Drive, San Jose, California,時間:10 a.m. to 3 p.m.

*8月26日及8月30日 – Goodwill Career Center,地址:99 Kissling Street, San Francisco, California,時間:10 a.m. to 5 p.m.

*8月27日及8月28日 – Alameda Union Hall,地址:1650 Harbor Bay Parkway, Suite #200, Alameda, California,時間:9 a.m. to 12 p.m.

*8月27日及8月28日 – Mission Hiring Hall,地址:3080 16th Street, San Francisco, California,時間:11:30 a.m. to 4:30 p.m.

*8月29日 – Open House from 9 a.m. to 2 p.m. at the Mission Hiring Hall at 3080 16th Street, San Francisco and from 2 p.m. to 7 p.m. at the Alameda Union Hall at 1650 Harbor Bay Parkway, Suite #200, Alameda, California.

查詢詳情,請點擊:http://jobs.aus.com

