【KTSF 歐志洲報導】

灣區捷運(BART)董事會中,有人考慮提案禁止在捷運行乞或街頭賣藝,美國民權自由聯盟(ACLU)表示,這可能違反言論自由。

根據舊金山觀察家報取得的電郵,ACLU向灣區捷運董事表示,其他城市的類似方案,都引來ACLU的訴訟,ACLU目前正針對州府沙加緬度類似的法例提出訴訟,指州府違法憲法第一條。

捷運董事表示,目前沒有禁止行乞和街頭賣藝的提案,但是其中一位董事Debora Allen上週告訴舊金山紀事報,稱一些乘客感到不能避開行乞和街頭賣藝人士,而生起靈感提出議案,但是其他一些董事已經表示不會支持。

