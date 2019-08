蘋果9月發布新產品 傳推”Pro”系列手機取代iPhone XS

【KTSF 古琳嘉報導】

蘋果公司即將在9月發布新產品,除了有最新款的iPhone,iPad也將改頭換面,還有全新的筆電以及多種產品。

蘋果公司秋季發表會將在下個月登場,雖然公司照慣例保密到家,但已經有媒體曝光了新產品的消息,這次將有兩款被形容為”Pro” iPhones的手機亮相,會取代當前頂級的iPhone XS和iPhone XS Max,另外還有第三款要取代iPhone XR的新型號手機。

新的”Pro”系列手機據稱將改善照相科技,可以用超廣角拍照和影像。

價格也是熱議的焦點,當前的iPhone XS型號,價位在729元到1,179元之間,市場預估新一代的”Pro”型號,價錢可能設在1,000元起跳。

Bloomberg報導指出,這次蘋果公司還會升級平板電腦iPad Pro,螢幕尺寸為11英吋或12.9英吋,會有更快的處理器,以及更好的鏡頭,還會推出面向學生的較低階iPad。

另外,發表會還將亮相新型筆電MacBook Pro,其16吋螢幕將成為蘋果推出最大螢幕的MacBook筆電,另外,Apple Watch和Apple TV也都將更新。

The Mercury News報導指,相關服務的收入對蘋果公司下一步是件大事,包括訂閱Apple TV+、Apple Music,以及iCloud的服務,還有App Store的營收。

在6月截止的最新季度,蘋果通報服務上的銷售達到114.6億美元,比2018年同期增長超過12%,公司相信服務收入在2020年,將至少達500億美元。

不過這些服務營收,還不到手機銷售額的一半,蘋果還是需要iPhone手機做為宣傳和銷售服務的平台,並且重建蘋果手機是不可或缺裝置的形象。

今年4月、5月、6月,iPhone銷售總額近260億,比去年同期下跌近12%,由於年底的節日銷售近在眼前,蘋果也希望藉由新產品的發表刺激銷售。

通常年底的最後3個月,是蘋果銷受最忙的時期,去年這段期間,蘋果錄得843億營收,不過這個數字被市場視為失望,比前年同期下跌5%。

Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。