港童李羿廷患罕見骨癌來美求醫 過8歲生日後去世（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過，香港男童李羿廷（Aidan Li）患了罕見的骨癌，去年年底隨母親來美求醫，上月底，羿廷在美國度過他的8歲生日，也是他最後一個生日。

7月31號星期三，德州休斯敦MD Anderson醫院的醫護人員為李羿廷舉行生日會，羿廷的醫生扮鋼鐵人。

鋼鐵人說：”你入了油沒有？我聽說一個很棒的年輕人慶祝生日，所以我來，多謝。”

醫院送他最喜歡的氣球，上面有漫威公仔，當地教會的朋友買了羿廷最喜歡的芒果蛋糕。

其實，羿廷的生日是8月2號。

羿廷的媽媽陳美儀說：”醫生叫我們提早，不如在7月31提前慶祝生日，因為不知道他何時會跌下來，我問他這個生日開不開心，他說這個生日是他過得最開心的，雖然是他最後一個生日，可是有很好的祝福。”

Aidan李羿廷去年9月在香港確診患上罕見的骨肉瘤，而且癌細胞已經擴散，經過化療之後，醫生宣布治療失效，為了讓兒子有一線生機，羿廷的媽媽陳美儀去年年底一個人帶著兒子到德州求醫。

陳美儀表示，上月中旬，羿廷的健康惡化，自身不能製造足夠的血小板接受化療，醫生改用標靶藥，可是效果不佳，癌症不受控制。

8月12號早上，羿廷呼吸困難，到了下午昏迷不醒，他的爸爸媽媽和姐姐陪伴著他，在他耳邊說話。

陳美儀說：”我跟他說不能自己走了去，媽媽會擔心你。你要用一個媽媽知道的方法，告訴媽媽你要走了，要跟天使姐姐走了，晚上7點半，他原本閉著眼睛，他突然張開眼，看一看我們，跟著閉上眼，跟著就走了。”

羿廷在美國接受治療約7個月，最後這段時間，父母不想兒子受苦，即使住院費很貴，都讓兒子留院。

羿廷沒有醫療保險，而他的故事令許多人感動，灣區樂助會為羿廷發起籌款，共籌得接近十萬元，已經全數過戶給羿廷的媽媽。

陳美儀對觀眾表示感謝：”原來有一個小朋友，有一個罕有病的時候，爸爸媽媽很徬徨的時候，就算我來到美國，我都有這麼多有愛心的人支援我，去鼓勵我，否則我捱不到去8月，我已經會倒下來，所以很感謝大家。”

羿廷的喪禮本週六在德州舉行，即日火化，陳美儀和丈夫及女兒將於週日一起返回香港。

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