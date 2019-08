港童李羿廷患罕見骨癌來美求醫 過8歲生日後去世（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台報導過,香港男童李羿廷(Aidan Li)患了罕見的骨癌,去年年底隨母親來美求醫,上月底,羿廷在美國度過他的8歲生日,也是他最後一個生日。

7月31號星期三,德州休斯敦MD Anderson醫院的醫護人員為李羿廷舉行生日會,羿廷的醫生扮鋼鐵人。

鋼鐵人說:”你入了油沒有?我聽說一個很棒的年輕人慶祝生日,所以我來,多謝。”

醫院送他最喜歡的氣球,上面有漫威公仔,當地教會的朋友買了羿廷最喜歡的芒果蛋糕。

其實,羿廷的生日是8月2號。

羿廷的媽媽陳美儀說:”醫生叫我們提早,不如在7月31提前慶祝生日,因為不知道他何時會跌下來,我問他這個生日開不開心,他說這個生日是他過得最開心的,雖然是他最後一個生日,可是有很好的祝福。”

Aidan李羿廷去年9月在香港確診患上罕見的骨肉瘤,而且癌細胞已經擴散,經過化療之後,醫生宣布治療失效,為了讓兒子有一線生機,羿廷的媽媽陳美儀去年年底一個人帶著兒子到德州求醫。

陳美儀表示,上月中旬,羿廷的健康惡化,自身不能製造足夠的血小板接受化療,醫生改用標靶藥,可是效果不佳,癌症不受控制。

8月12號早上,羿廷呼吸困難,到了下午昏迷不醒,他的爸爸媽媽和姐姐陪伴著他,在他耳邊說話。

陳美儀說:”我跟他說不能自己走了去,媽媽會擔心你。你要用一個媽媽知道的方法,告訴媽媽你要走了,要跟天使姐姐走了,晚上7點半,他原本閉著眼睛,他突然張開眼,看一看我們,跟著閉上眼,跟著就走了。”

羿廷在美國接受治療約7個月,最後這段時間,父母不想兒子受苦,即使住院費很貴,都讓兒子留院。

羿廷沒有醫療保險,而他的故事令許多人感動,灣區樂助會為羿廷發起籌款,共籌得接近十萬元,已經全數過戶給羿廷的媽媽。

陳美儀對觀眾表示感謝:”原來有一個小朋友,有一個罕有病的時候,爸爸媽媽很徬徨的時候,就算我來到美國,我都有這麼多有愛心的人支援我,去鼓勵我,否則我捱不到去8月,我已經會倒下來,所以很感謝大家。”

羿廷的喪禮本週六在德州舉行,即日火化,陳美儀和丈夫及女兒將於週日一起返回香港。

