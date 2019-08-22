聯邦預算赤字到明年料突破1萬億元

【KTSF 張麗月報導】

聯邦預算赤字估計到明年將會膨脹到突破1萬億元。

國會預算辦公室（CBO）調高聯邦預算赤字的金額，估計截至9月30日為止的2019財政年度的聯邦赤字，將會提高到9,600億元，到2020財政年度，更會突破1萬億元。

財政部本月初公佈本財政年度頭10個月，聯邦赤字已達到8,670億元，比去年同期飆升27%。

CBO總裁表示，展望美國的財政前景將面臨挑戰，根據歷史標準，聯邦債務本來已經高企，加上人口老化，花費在醫療健保的開支增長，和利率成本飆漲等因素，估計十年後，聯邦債務還會不斷上升。

為了控制開支，他建議國會議員必須大刀闊斧，改革稅務和開支政策，以便大幅補充國庫收益。

在特朗普政府管治下，國債已經高居不下，部份原因是1.5萬億元減稅計劃，在2017年簽署實施，最大受惠者是大企業以及國會通過的龐大開支方案，再加上特朗普總統已簽署的兩年預算開支協議，暫時將債務上限凍結兩年，到2021年7月，即是說，未來兩年，國債上限可以提高，預計聯邦政府開支還會增加數以千億元計。

CBO又預測，最近達成的這份預算協議，在未來十年將會增加國債1.5萬億元，另外再加利息。

此外，特朗普還揚言，有意提出多項減稅計劃來推動經濟，如果真的實行，將會進一步減少聯邦收益，令聯邦赤字越滾越大筆。

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