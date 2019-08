聯邦預算赤字到明年料突破1萬億元

【KTSF 張麗月報導】

聯邦預算赤字估計到明年將會膨脹到突破1萬億元。

國會預算辦公室(CBO)調高聯邦預算赤字的金額,估計截至9月30日為止的2019財政年度的聯邦赤字,將會提高到9,600億元,到2020財政年度,更會突破1萬億元。

財政部本月初公佈本財政年度頭10個月,聯邦赤字已達到8,670億元,比去年同期飆升27%。

CBO總裁表示,展望美國的財政前景將面臨挑戰,根據歷史標準,聯邦債務本來已經高企,加上人口老化,花費在醫療健保的開支增長,和利率成本飆漲等因素,估計十年後,聯邦債務還會不斷上升。

為了控制開支,他建議國會議員必須大刀闊斧,改革稅務和開支政策,以便大幅補充國庫收益。

在特朗普政府管治下,國債已經高居不下,部份原因是1.5萬億元減稅計劃,在2017年簽署實施,最大受惠者是大企業以及國會通過的龐大開支方案,再加上特朗普總統已簽署的兩年預算開支協議,暫時將債務上限凍結兩年,到2021年7月,即是說,未來兩年,國債上限可以提高,預計聯邦政府開支還會增加數以千億元計。

CBO又預測,最近達成的這份預算協議,在未來十年將會增加國債1.5萬億元,另外再加利息。

此外,特朗普還揚言,有意提出多項減稅計劃來推動經濟,如果真的實行,將會進一步減少聯邦收益,令聯邦赤字越滾越大筆。

