英國駐港總領事館職員鄭文傑在深圳被行政拘留,《環球時報》報道,他是涉及賣淫嫖妓。鄭文傑家屬回覆查詢時指,不回應報道,強調公道自在人心。

《環球時報》報道引述羅湖警方說,鄭文傑8月9日在深圳被行政拘留15天,指他違反《治安管理處罰法》第66條,規定賣淫及嫖娼的人可被罰拘留10至15天,並罰款5,000元人民幣。

另外針對有質疑指,內地警方無通報他的家屬,羅湖警方說,是根據鄭文傑提出的請求,所以沒有將其違法行為通報他的家屬。

鄭文傑兩星期前最後一次與香港的女友聯絡,當時聲稱由深圳返港途中。

