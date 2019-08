特朗普稱美中貿易戰非他挑起 再抨擊聯儲局主席

【i-CABLE】

特朗普總統形容,他是被選中在貿易戰與中國較量的人,又批評聯儲局主席鮑威爾尤如打高球不能推桿入洞,國會預算辦公室則警告,貿易壁壘將令美國明年經濟增長放緩。

特朗普在白宮見記者時稱,貿易戰並非由他挑起,而是早已發生,但相信兩國仍然可能達成協議。

特朗普較早時在社交網站稱,美國與中國及其他國家磋商貿易協議的進展良好,唯一問題是聯儲局及主席鮑威爾,形容鮑威爾尤如不能推桿入洞的高爾夫球手,如果聯儲局大幅減息,美國經濟會大幅增長,又稱美國正與不少利率低很多的國家競爭,美國的利率應該更低。

國會預算辦公室表示,隨著去年跟其他國家出現貿易爭端,並對進口貨品徵收關稅,導致國內物價上漲,消費者購買力下降,企業投資成本增加,預期明年美國國民生產總值將減少0.3%,財政赤字擴大至一萬億美元。

特朗普月初提及中方在貿易談判中”步伐不夠快”時,曾稱中國國家主席習近平未有阻止含鴉片止痛劑芬太尼從中國流入美國。

美國財政部週三宣布,制裁3名涉嫌製造及走私芬太尼到美國的中國男子,他們將面臨罰款及監禁,當局亦會凍結他們在美國的資產,並禁止美國人與他們做生意。

