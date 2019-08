【KTSF】

聖荷西州立大學校園內發現9份傳單和一些文件,內容有關種族主義和反移民政策。

校方表示,校警和工作人員8月12日發現這些傳單,還有文件被貼在建築物和報箱上,顯然是由一個白人民族主義團體張貼的。

該團體並非學生組織,校方相信這團體發起在全國多間大學張貼這些有關種族主義和反移民的單張,校方已移除有關單張,但拒絕透露傳單的內容,因為學校不想宣傳仇恨訊息。

校方強烈譴責與民族主義相關的仇恨和偏見,大學校長也在博客上發布了一篇關於這事件的文章。

他表示,學校雖然不會壓制言論自由,但否定這些違背多元價值觀的行為。

Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。