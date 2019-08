【KTSF】

舊金山Market街以南Soma區發生兇殺案,有人襲擊一名亞裔無家可歸者導致他死亡,警方拘捕了疑犯。

警方表示,星期日傍晚6點多接報到5街夾Stevenson街,發現48歲亞裔男子Tung Tran在街上不省人事,送院後延至星期二傷重死亡。

警方調查附近的閉路電視片段,發現有人擊打受害人的頭,導致他倒地昏迷。

警方在社交媒體公開疑犯的照片,後來拘捕了45歲舊金山居民Antwan Monroe。

