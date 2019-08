【KTSF】

舊金山101公路北行路段週四下午需要全線封閉,原因與稍早發生的一宗車禍有關,車禍導致一輛大貨車撞上公路旁的水泥護欄,有水泥墮下路面,多輛汽車損毀。

當局是於早上10時半接獲車禍舉報,涉及大貨車和一輛汽車,汽車司機在事發後不顧而去。

車禍導致大貨車在101公路和前往海灣大橋的80公路交匯處撞上水泥護欄,導致大塊水泥墮下10街夾Bryant街的位置,有多輛汽車受損。

事後逃離現場的汽車司機仍未落網,暫時未知是什麼型號的汽車。

汽車目前要繞道行駛,暫時未知行車線何時重開。.

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。