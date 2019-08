報告指Santa Clara縣3分之1青少年曾吸電子煙（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報告指,南灣Santa Clara縣每3名青少年當中,就有一人曾經吸食電子煙。

Santa Clara縣公共衛生部門訪問了縣內18間高中的學生,有13.2%青少年聲稱,在上個月有吸電子煙,代表他們可能有吸電子煙的習慣。

這班人當中,有八成人聲稱曾吸食有添加口味的電子煙(Flavored tabacco)。

另外有四成的青少年更表示,是自己購買電子煙,當中有大部份人聲稱直接從電子煙商鋪買到。

衛生部重申,在加州,任何商戶向未滿21歲的青少年售賣包括電子煙在內的煙草產品,都是違法行為。

相反,吸傳統香煙的青少年人數創新低,只有1.4%。

報告指電子煙比傳統香煙新穎和多款添加口味,吸引很多青少年嚐試,因此提出將來在學校和社區做的禁煙宣傳,應該集中在宣傳防止吸電子煙,而且可能要改變宣傳手法。

