報告指Santa Clara縣3分之1青少年曾吸電子煙（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報告指，南灣Santa Clara縣每3名青少年當中，就有一人曾經吸食電子煙。

Santa Clara縣公共衛生部門訪問了縣內18間高中的學生，有13.2%青少年聲稱，在上個月有吸電子煙，代表他們可能有吸電子煙的習慣。

這班人當中，有八成人聲稱曾吸食有添加口味的電子煙（Flavored tabacco）。

另外有四成的青少年更表示，是自己購買電子煙，當中有大部份人聲稱直接從電子煙商鋪買到。

衛生部重申，在加州，任何商戶向未滿21歲的青少年售賣包括電子煙在內的煙草產品，都是違法行為。

相反，吸傳統香煙的青少年人數創新低，只有1.4%。

報告指電子煙比傳統香煙新穎和多款添加口味，吸引很多青少年嚐試，因此提出將來在學校和社區做的禁煙宣傳，應該集中在宣傳防止吸電子煙，而且可能要改變宣傳手法。

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