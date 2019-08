【KTSF 郭柟報導】

特朗普原定在9月1日開始向3,000億美元入口中國貨品加徵10%關稅,有報導指如果這項新關稅實施,美國家庭可能每年平均要花費多1,000元生活費。

J.P Morgan銀行的分析師指,現時特朗普實施了的關稅,已經令美國家庭每年平均額外支付約600元生活費用,如果9月1日再徵新一輪關稅,這項費用將推高至1,000元。

加徵關稅的入口中國貨品,涵蓋大部份消費產品,包括食物、鞋類、電視、列印機、智能語音器等,關稅將推高這些產品的售價,有可能減低消費。

特朗普政府在上星期決定,將當中部份電子產品和成衣玩具貨品押後到12月15日才加關稅。

