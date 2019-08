華裔4人涉偷汽車零件被捕 有可能涉更多案件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Mountain View警方在星期天逮捕4名中谷地區來灣區做案的華裔嫌犯,警方表示,希望有更多市民出來指認是否在其他地方犯案。

Mountain View警察局發言人表示,星期天上午抓到偷汽車催化轉換器的嫌犯時,警方發現嫌犯開的車子,同時跟另一個案子有關連,加上附近的Ramada Inn有閒雜人等進出,已經引起警方注意,才一舉破案。

Mountain View警察局發言人Katie Nelson說:”很遺憾市內有犯罪活動,幸而警方很警覺,很快的將點連結起來,及時趕到旅館抓到他們,在房間內從事不法行為,並在其企圖銷毀證據前抓人。”

汽車爆竊案已經成了整個灣區的治安毒瘤,最近幾個月,偷竊汽車催化轉換器數量增加,星期天清晨4點發生在Mountain View市Wake Forest Drive的偷竊案,車主聽到戶外有吵雜聲,立刻出來追歹徒,才促成了警方一連串的破案。

Nelson說:”我們看到轉換器偷竊增加,但Mountain View不多,這已經成了小偷的目標,轉換器很貴很難裝替換,Prius成了偷竊的目標,通常是豐田或本田汽車,這些小偷看到機會就下手。”

目前沒有跡象顯示,這4個人跟東灣柏克萊、Richmond市的汽車催化轉換器偷竊案有關,這4人分別因為藏有武器、涉嫌盜竊偽造、藏有盜竊工具、藏有安非他命等罪名被捕。

警方表示,將這4名嫌犯的照片刊登出來,就是希望民眾能夠指認他們是否有在其他地方犯案。

