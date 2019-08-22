華裔4人涉偷汽車零件被捕 有可能涉更多案件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Mountain View警方在星期天逮捕4名中谷地區來灣區做案的華裔嫌犯，警方表示，希望有更多市民出來指認是否在其他地方犯案。

Mountain View警察局發言人表示，星期天上午抓到偷汽車催化轉換器的嫌犯時，警方發現嫌犯開的車子，同時跟另一個案子有關連，加上附近的Ramada Inn有閒雜人等進出，已經引起警方注意，才一舉破案。

Mountain View警察局發言人Katie Nelson說：”很遺憾市內有犯罪活動，幸而警方很警覺，很快的將點連結起來，及時趕到旅館抓到他們，在房間內從事不法行為，並在其企圖銷毀證據前抓人。”

汽車爆竊案已經成了整個灣區的治安毒瘤，最近幾個月，偷竊汽車催化轉換器數量增加，星期天清晨4點發生在Mountain View市Wake Forest Drive的偷竊案，車主聽到戶外有吵雜聲，立刻出來追歹徒，才促成了警方一連串的破案。

Nelson說：”我們看到轉換器偷竊增加，但Mountain View不多，這已經成了小偷的目標，轉換器很貴很難裝替換，Prius成了偷竊的目標，通常是豐田或本田汽車，這些小偷看到機會就下手。”

目前沒有跡象顯示，這4個人跟東灣柏克萊、Richmond市的汽車催化轉換器偷竊案有關，這4人分別因為藏有武器、涉嫌盜竊偽造、藏有盜竊工具、藏有安非他命等罪名被捕。

警方表示，將這4名嫌犯的照片刊登出來，就是希望民眾能夠指認他們是否有在其他地方犯案。

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