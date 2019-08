辯方指孟晚舟遭加拿大邊境人員無理扣查非法審問

【i-CABLE】

華為副董事長孟晚舟去年12月在加拿大被捕前的片段曝光,法庭文件顯示,孟晚舟一方指控當時邊境人員未通知她要作出拘捕,便開始搜查及審問,是濫用程序。

孟晚舟在加拿大被捕前的畫面首次曝光,見到邊防人員檢查她的袋。她的律師提交予法院的文件,指控美加當局濫用程序,以非法方式扣留、搜查及審問孟晚舟。法律文件指加拿大當局原本想在飛機上拘捕孟晚舟,但為免走漏風聲、改變計劃,警員在便條上寫,改由邊境人員檢查護照、押送及搜出手機。

一名邊防人員的口供就指,當時曾問孟晚舟,「你的公司有否向伊朗出售產品或在伊朗有業務?」,孟晚舟起初回答「不知道」,邊防人員追問,指她身為華為副董事長,很難相信她不知道,孟晚舟最終說,「公司在伊朗有設置辦公室」。

邊防人員扣留她近3小時後,才將她交給警方及告訴她已經被捕。孟晚舟當時很愕然,反問為何自己會被捕,之前加拿大人員一直無告知要拘捕她。律師批評是剝奪她的緘默權,亦違反拘捕令「即時拘捕」的要求,目的是幫當地司法部及美國聯邦調查局搜集更多證據。

控方則指控華為透過空殼公司Skycom與伊朗做生意,時間遠長過華為向銀行所報稱的說法,指2007年從華為購入Skycom的空殼公司Canicula,實際上是華為在敘利亞的非正式子公司。

文件又顯示華為慣用代號,稱呼一些涉及制裁措施的國家及相關業務,例如A7代表敘利亞,A5則代表蘇丹。

法庭文件又指華為涉嫌誤導多間銀行,法國巴黎銀行,除了之前已披露的匯控和渣打,還有法國巴黎銀行及花旗銀行,包括形容Skycom是「商業夥伴」及聲稱有遵守制裁措施。

