辯方指孟晚舟遭加拿大邊境人員無理扣查非法審問

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華為副董事長孟晚舟去年12月在加拿大被捕前的片段曝光，法庭文件顯示，孟晚舟一方指控當時邊境人員未通知她要作出拘捕，便開始搜查及審問，是濫用程序。

孟晚舟在加拿大被捕前的畫面首次曝光，見到邊防人員檢查她的袋。她的律師提交予法院的文件，指控美加當局濫用程序，以非法方式扣留、搜查及審問孟晚舟。法律文件指加拿大當局原本想在飛機上拘捕孟晚舟，但為免走漏風聲、改變計劃，警員在便條上寫，改由邊境人員檢查護照、押送及搜出手機。

一名邊防人員的口供就指，當時曾問孟晚舟，「你的公司有否向伊朗出售產品或在伊朗有業務？」，孟晚舟起初回答「不知道」，邊防人員追問，指她身為華為副董事長，很難相信她不知道，孟晚舟最終說，「公司在伊朗有設置辦公室」。

邊防人員扣留她近3小時後，才將她交給警方及告訴她已經被捕。孟晚舟當時很愕然，反問為何自己會被捕，之前加拿大人員一直無告知要拘捕她。律師批評是剝奪她的緘默權，亦違反拘捕令「即時拘捕」的要求，目的是幫當地司法部及美國聯邦調查局搜集更多證據。

控方則指控華為透過空殼公司Skycom與伊朗做生意，時間遠長過華為向銀行所報稱的說法，指2007年從華為購入Skycom的空殼公司Canicula，實際上是華為在敘利亞的非正式子公司。

文件又顯示華為慣用代號，稱呼一些涉及制裁措施的國家及相關業務，例如A7代表敘利亞，A5則代表蘇丹。

法庭文件又指華為涉嫌誤導多間銀行，法國巴黎銀行，除了之前已披露的匯控和渣打，還有法國巴黎銀行及花旗銀行，包括形容Skycom是「商業夥伴」及聲稱有遵守制裁措施。

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