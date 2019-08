【KTSF】

舊金山公辯律師辦公室週三公佈一份對前公辯律師賀大器的獨立驗屍報告,指其死於自然死亡。

該獨立的驗屍報告指出,賀大器因心臟病發死亡,並不是早前舊金山法醫官辦公室的報告所指由於吸毒或飲酒過量,早前報告的驗屍官指,賀大器死於意外的急性混合毒品中毒。

公辯律師辦公室的聲明表示,最新的報告顯示,賀大器體內的酒精水平僅為0.01%,對早前的死因結論提出質疑,更抨擊法醫官辦公室人手不足、衝突不斷和政治化。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。