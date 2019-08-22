香港3警員涉醫院毆打疑犯獲准保釋（視頻）

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香港警員涉嫌在北區醫院毆打疑犯案，3名被告提堂，獲准保釋，裁判官建議控方索取事主心理或精神報告，以考慮現時的傷人罪是否合適。

3名被告獲准以一萬港元保釋，下午離開法院，期間不得離港及接觸控方證人，每星期三日到警署報到。

他們早上黑布蒙頭，由警車押送到沙田裁判法院。其中兩名警員歐國偉及鄧文謙，分別25及24歲，已經被停職，各被控一項襲擊致造成實際身體傷害罪，另一名30歲、已離職的警員林易昇，就報稱無業，被控一項串謀襲擊致造成實際身體傷害罪。

他們被指在6月26日，在北區醫院7A房內，襲擊及串謀襲擊涉嫌襲警被拘留的62歲鍾志華，令他受傷，3人都表示明白控罪，暫時無需答辯。

控方申請押後案件8星期至10月17日，等候警方進一步調查，以及索取事主醫療報告，又表示不反對被告保釋。

署理主任裁判官高偉雄批准，同時問控方會否也索取事主的心理報告，主控官指有考慮過，但暫時未能成功聯絡事主，徵求他的同意索取病歷。

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