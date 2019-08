香港3警員涉醫院毆打疑犯獲准保釋（視頻）

【i-CABLE】

香港警員涉嫌在北區醫院毆打疑犯案,3名被告提堂,獲准保釋,裁判官建議控方索取事主心理或精神報告,以考慮現時的傷人罪是否合適。

3名被告獲准以一萬港元保釋,下午離開法院,期間不得離港及接觸控方證人,每星期三日到警署報到。

他們早上黑布蒙頭,由警車押送到沙田裁判法院。其中兩名警員歐國偉及鄧文謙,分別25及24歲,已經被停職,各被控一項襲擊致造成實際身體傷害罪,另一名30歲、已離職的警員林易昇,就報稱無業,被控一項串謀襲擊致造成實際身體傷害罪。

他們被指在6月26日,在北區醫院7A房內,襲擊及串謀襲擊涉嫌襲警被拘留的62歲鍾志華,令他受傷,3人都表示明白控罪,暫時無需答辯。

控方申請押後案件8星期至10月17日,等候警方進一步調查,以及索取事主醫療報告,又表示不反對被告保釋。

署理主任裁判官高偉雄批准,同時問控方會否也索取事主的心理報告,主控官指有考慮過,但暫時未能成功聯絡事主,徵求他的同意索取病歷。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。