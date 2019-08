【i-CABLE】

7月21日元朗白衣人襲擊市民事件,事隔一個月首次有人被落案起訴,兩名男子被控參與暴動,週五提堂。警方表示,不能說何時會檢控其餘個案,強調正與律政司跟進。

這宗一個月前發生的無差別襲擊事件,首兩名被落案起訴的分別為48及54歲男子,他們涉嫌於7月21日在元朗站襲擊乘客,導致多人受傷,翌日涉嫌非法集結被捕,現在被正式落案起訴暴動罪,星期五早上在粉嶺裁判法院提堂。今次被落案起訴的,並不包括有清楚片段顯示襲擊記者的其中一名男子。

調查了整個月,28人被捕,只有兩人被起訴,警方指調查和檢控進度不能簡單地與其他案件比較,今次起訴兩人是因為證據充足。被問到會否短期內檢控其餘個案,警方表示有進展會公布。

警方強調會積極調查,希望蒐集多點證據,檢控時增加定罪機會。

