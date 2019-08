南灣十多人疑被夏威夷旅行社詐騙

【KTSF】

南灣Santa Clara縣有十多人疑似被旅行社詐騙,這些人向旅行社支付數千甚至過萬美元,計畫飛往夏威夷,但全部落空,錢也沒有退回來,東灣Castro Valley也有居民表示懷疑被騙。

Castro Valley居民Jodi Gray表示,她向House of Aloha Hawaii這間旅行社,訂購了一家五口明年1月夏威夷Disney resort之旅,並給了旅遊經紀人Wendy Wong 4,500美元,但Wong說,旅遊計畫被取消了,錢也沒有歸還。

另一對Milpitas的夫妻,原計畫本月初在夏威夷的Maui島舉辦他們結婚25周年慶祝活動,並邀請了80位親友參加,已經支付了2萬美元,也已經被取消,而且沒有拿回錢。

他估計他們和其他親友加起來,已經付了10萬美元,現在也無聲無息。

有媒體聯絡到Wong,Wong沒有出面回應。

Milpitas警方表示,他們正在調查這宗案件,將以”未能履行契約”的方式繼續偵辦。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。