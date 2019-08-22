東灣華裔婦人屋外澆花後失蹤 屍體在池塘尋回

【KTSF 黃恩光報導】

東灣Contra Costa縣Discovery Bay一名華裔女人，週二晚在家外澆花之後失縱，警方到處搜索卻未有她的下落，至週三晚，警方再派員搜尋，在池塘發現失蹤者的屍體。

Contra Costa縣警在Facebook網頁發布的消息指出，週二晚9點幾，一名居住在Beaver Lane 5500號地段的居民截停一名縣警員，說他的妻子Ching “Ping” Chen晚上7時左右在家外面澆花，之後就沒有回家。

警方派出警犬和無人飛機搜尋，可是沒有失縱女子的下落，週三早上警方更出動海上巡邏隊加入搜索行動，但沒有發現。

至週三晚約8時半，搜救人員在Beaver Lane一幢民宅後的池唐，發現Chen的身體沉沒在池塘中，救起時證實不治。

警方表示，Chen現年53歲，身高4呎11吋，體重88磅，棕色頭髮以及有金色染髮，失蹤時穿淺綠色背心、綠色短褲和粉紅色涼鞋。

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