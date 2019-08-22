“華埠白蘭站”命名通過 舊金山交通局董事局新成員投關鍵票（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過約6小時的公眾發言後，舊金山交通局董事局週二晚最終以4比3通過中央地鐵華埠站以”華埠白蘭站”命名，新上任的成員投了關鍵的贊成票。

交通局董事會新上任成員Steve Heminger說：”在她在世時，白蘭是具爭議性的人物，很明顯，到今天她過世後一樣，但我不認為具爭議性是令她不值得表揚的原因，如果這是規矩，我想我們需要拆除舊金山一半的街道招牌。”

雖然Heminger投下關鍵的贊成票，但他提醒，一個人去世後，後人很難記得他的往事，就算用白蘭來命名，她的事蹟是否能如願的一直傳頌下去，這也值得商榷，希望支持一方要留意。

反對命名一方對於局方的決定感到失望，他們揚言會發起公投，推翻局方的決定。

不過由於今年的選舉所有提案已經塵埃落定，因此若要發起公投，最快要到明年11月才能表決，而中央地鐵工程在明年年中或者已經完工。

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