“華埠白蘭站”命名通過 舊金山交通局董事局新成員投關鍵票（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

經過約6小時的公眾發言後,舊金山交通局董事局週二晚最終以4比3通過中央地鐵華埠站以”華埠白蘭站”命名,新上任的成員投了關鍵的贊成票。

交通局董事會新上任成員Steve Heminger說:”在她在世時,白蘭是具爭議性的人物,很明顯,到今天她過世後一樣,但我不認為具爭議性是令她不值得表揚的原因,如果這是規矩,我想我們需要拆除舊金山一半的街道招牌。”

雖然Heminger投下關鍵的贊成票,但他提醒,一個人去世後,後人很難記得他的往事,就算用白蘭來命名,她的事蹟是否能如願的一直傳頌下去,這也值得商榷,希望支持一方要留意。

反對命名一方對於局方的決定感到失望,他們揚言會發起公投,推翻局方的決定。

不過由於今年的選舉所有提案已經塵埃落定,因此若要發起公投,最快要到明年11月才能表決,而中央地鐵工程在明年年中或者已經完工。

