為加強舊金山華埠安全 警方加派兩名警員巡邏（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一年一度的舊金山華埠安全夜將於9月初舉行，警方聽到社區對治安的關注，宣布將會額外派遣多兩名巡警巡邏華埠。

舊金山中央警局分局長易文耀（Robert Yick）週三與一班巡警一起出動，不過並非華埠有事發生，而是他們一起向社區宣傳即將舉行的華埠安全夜。

易文耀說：”我們邀請商戶、居民，以及其他有興趣來華埠的人，在花園角跟我們見面。”

有商戶亦趁機報告，多次受到無家可歸者的滋擾。

華埠商戶說：”今早有兩個流浪漢7時多，我一開鋪，說我要拿食物，他見我女的，就欺負我，然後我說我打電話找警察，我很幸運，我每次打電話，你們都很快來，謝謝。”

上個月，華埠發生轟動華人社區的僑領暴力劫案，令不論住在舊金山或者灣區的居民都擔心華埠的安全，易文耀表示，案件仍未偵破，但調查繼續往正面的方向發展。

易文耀指，他知道居民的擔憂，亦聽到社區的建議，因此決定調派多兩名巡警，即是總共有6名巡警專責巡邏華埠。

易文耀說：”這兩個是永久職位，即是華埠會有更多巡警，其中一個新增的，是懂講流利的廣東話。”

曾效力中央警局的梁林峰警員與拍檔剛剛調回來，他們每天8時到4時會專責巡邏華埠，梁警員3歲時從香港移民來美，在華埠附近長大，不少商戶見到他，都特別有親切感。

一年一度的華埠安全夜將於9月5日星期四在花園角舉行，除了有免費食物外，亦歡迎市民到場，與警方交流治安問題。

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