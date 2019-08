為加強舊金山華埠安全 警方加派兩名警員巡邏（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

一年一度的舊金山華埠安全夜將於9月初舉行,警方聽到社區對治安的關注,宣布將會額外派遣多兩名巡警巡邏華埠。

舊金山中央警局分局長易文耀(Robert Yick)週三與一班巡警一起出動,不過並非華埠有事發生,而是他們一起向社區宣傳即將舉行的華埠安全夜。

易文耀說:”我們邀請商戶、居民,以及其他有興趣來華埠的人,在花園角跟我們見面。”

有商戶亦趁機報告,多次受到無家可歸者的滋擾。

華埠商戶說:”今早有兩個流浪漢7時多,我一開鋪,說我要拿食物,他見我女的,就欺負我,然後我說我打電話找警察,我很幸運,我每次打電話,你們都很快來,謝謝。”

上個月,華埠發生轟動華人社區的僑領暴力劫案,令不論住在舊金山或者灣區的居民都擔心華埠的安全,易文耀表示,案件仍未偵破,但調查繼續往正面的方向發展。

易文耀指,他知道居民的擔憂,亦聽到社區的建議,因此決定調派多兩名巡警,即是總共有6名巡警專責巡邏華埠。

易文耀說:”這兩個是永久職位,即是華埠會有更多巡警,其中一個新增的,是懂講流利的廣東話。”

曾效力中央警局的梁林峰警員與拍檔剛剛調回來,他們每天8時到4時會專責巡邏華埠,梁警員3歲時從香港移民來美,在華埠附近長大,不少商戶見到他,都特別有親切感。

一年一度的華埠安全夜將於9月5日星期四在花園角舉行,除了有免費食物外,亦歡迎市民到場,與警方交流治安問題。

