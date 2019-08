【KTSF】

最新的報告顯示,灣區交通擠塞狀況排名全國第二。

來自德州A&M交通研究所最新發表的報告,調查了2017年全美494個都會區,包括美屬波多黎各的交通狀況。

結果發現,南加洛杉磯的交通狀況最差,平均每人每年因塞車耽誤將近119個小時,而舊金山灣區排第二差,達到103個小時。

數據顯示,舊金山灣區自1982年起,通勤者每年因塞車延誤產生的成本幾乎翻倍,達24億元,而因塞車所浪費的燃料也翻了三倍,達33億加侖。

全國因塞車導致的成本也在37年間增加10倍,達1,660億元。

