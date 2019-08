美國務院批准向台灣出售新款戰機 27年來首次

【i-CABLE】

美國批准向台灣出售總值80億美元的F-16戰機和相關配備,認為可促進台海和平穩定,中方就向美國提出嚴正交涉,表示會制裁參與今次軍售的美國公司。

美國國防部通知國會指國務院已批准總值80億美元的對台售武方案,包括66架新款F-16V戰機、引擎及戰機相關支援系統,新戰機與台灣多款現役主力戰機相比,起飛距離較短,爬升速度快,能同時執行搜索、追蹤和鎖定多個目標。

美方表示,對台軍售符合國家、經濟和安全利益,有助台灣維持可靠防禦能力,促進台海與區域的和平穩定,不會改變地區軍事平衡,強調軍售符合台灣《關係法》,美國長期以來的”一中政策”不變。

這次是美國相隔27年再向台灣出售新款戰機,金額是近年最大規模,預料國會亦會通過,可望一個月後正式生效,特朗普政府上月亦向台灣出售M1A2坦克。

台灣的蔡英文總統感謝美國認為今次軍售是空軍的新開始,讓台灣在面對安全挑戰時,更能確保台海及區域的和平穩定,當局又指軍售有助保護台灣的自由民主,台灣希望全數戰機在2026年交付,部署在台東空軍基地。

台灣傳媒報道指,屆時台灣將擁有亞太區最大F-16機隊,相信可減輕現役戰機高空攔截的負擔。中方批評美國嚴重違反一個中國原則,要求立即撤銷今次軍售,否則要承擔一切後果,中方已向美方提出嚴正交涉和抗議。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。