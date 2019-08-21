美國務院批准向台灣出售新款戰機 27年來首次

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美國批准向台灣出售總值80億美元的F-16戰機和相關配備，認為可促進台海和平穩定，中方就向美國提出嚴正交涉，表示會制裁參與今次軍售的美國公司。

美國國防部通知國會指國務院已批准總值80億美元的對台售武方案，包括66架新款F-16V戰機、引擎及戰機相關支援系統，新戰機與台灣多款現役主力戰機相比，起飛距離較短，爬升速度快，能同時執行搜索、追蹤和鎖定多個目標。

美方表示，對台軍售符合國家、經濟和安全利益，有助台灣維持可靠防禦能力，促進台海與區域的和平穩定，不會改變地區軍事平衡，強調軍售符合台灣《關係法》，美國長期以來的”一中政策”不變。

這次是美國相隔27年再向台灣出售新款戰機，金額是近年最大規模，預料國會亦會通過，可望一個月後正式生效，特朗普政府上月亦向台灣出售M1A2坦克。

台灣的蔡英文總統感謝美國認為今次軍售是空軍的新開始，讓台灣在面對安全挑戰時，更能確保台海及區域的和平穩定，當局又指軍售有助保護台灣的自由民主，台灣希望全數戰機在2026年交付，部署在台東空軍基地。

台灣傳媒報道指，屆時台灣將擁有亞太區最大F-16機隊，相信可減輕現役戰機高空攔截的負擔。中方批評美國嚴重違反一個中國原則，要求立即撤銷今次軍售，否則要承擔一切後果，中方已向美方提出嚴正交涉和抗議。

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