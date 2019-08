【i-CABLE】

中國外交部證實,英國駐港總領事館一名職員在深圳因為違法被罰,行政拘留15天,但沒有透露違法的情節。

英國總領事館職員鄭文傑兩星期前最後一次與香港的女友聯絡,當時聲稱由深圳返港途中,中國外交部發言人證實他在深圳被拘留,又表示他是香港公民,亦即是中國公民,不是英國公民,今次完全是中國內部事務。

他提及的治安管理處罰法涵蓋一系列擾亂公共秩序、妨害公共安全和侵犯他人人身權利的行為,包括打人、尋釁滋事、吸毒、賭博、嫖娼等,由公安機構負責裁決和處罰。

香港警方表示,如果香港人在內地被刑事拘留,內地與香港有相互通報機制,會聯絡事主的家人,但行政拘留不屬於通報範疇。

