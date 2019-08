【KTSF 郭柟報導】

8月底踏入開學季節,許多新生準備新學年的到來,柏克萊加大週二是迎新日,歡迎上千名新生和轉校生搬入校舍。

柏克萊加大學生宿舍的街道,週二擠滿家長和新生,將一箱箱的傢俱、衣物等行李搬進宿舍,迎接新一學年。

原氏一家來自威斯康辛州密爾沃基市,父母專程陪女兒來柏克萊加大搬進宿舍,女兒的志願科目是電子工程及電腦學系。

除了新生之外,很多二年級生都志願來幫助新生搬屋,認識新的宿友,Amanda Chiu希望拉攏新生加入校內的電競隊,雖然她是二年級,但對新學年的心情和新生差不多。

Chiu說:”我很緊張,好像到一個新的柏克萊校園,新環境。”

柏克萊加大校方表示,今個秋季學年有6,400名新生,以及2,600名轉校生,超過七成新生和九成轉校生是加州本地生。

