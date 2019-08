特朗普指貿易戰即使影響美國經濟 也要與中國抗衡

【i-CABLE】

特朗普總統表示,即使美國與中國打貿易戰或會對美國經濟造成短期影響,都必須與中國抗衡。

特朗普在白宮見記者時表示,美國在貿易問題上多年來均被中國佔便宜,即使打貿易戰對美國經濟有短期影響,都一定要強硬。

他強調美國經濟表現仍然強勁,對中國的貿易政策不會令經濟陷入衰退,又指中國很希望達成貿易協議,但他自己未準備好,重申兩國達成的貿易協議要有利於美國。

國務卿蓬佩奧週二在一個私人午餐會向商界領袖及經濟學家表示,相信美中貿易戰可以在明年美國大選前結束。

但他接受財經頻道CNBC訪問時透露,預計兩國貿易談判代表會在下一兩個星期開電話會議,之後可能會面。

對於特朗普日前表明完全不想與華為做生意,但美國商務部翌日將華為禁令寬限期延長90天,蓬佩奧表示,特朗普的說法非常清楚,不認為華府的信息混淆,又稱如果容許中國的電訊系統參與美國及其他地區的電訊網絡,將構成巨大的國家安全風險。

