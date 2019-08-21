特朗普指貿易戰即使影響美國經濟 也要與中國抗衡

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特朗普總統表示，即使美國與中國打貿易戰或會對美國經濟造成短期影響，都必須與中國抗衡。

特朗普在白宮見記者時表示，美國在貿易問題上多年來均被中國佔便宜，即使打貿易戰對美國經濟有短期影響，都一定要強硬。

他強調美國經濟表現仍然強勁，對中國的貿易政策不會令經濟陷入衰退，又指中國很希望達成貿易協議，但他自己未準備好，重申兩國達成的貿易協議要有利於美國。

國務卿蓬佩奧週二在一個私人午餐會向商界領袖及經濟學家表示，相信美中貿易戰可以在明年美國大選前結束。

但他接受財經頻道CNBC訪問時透露，預計兩國貿易談判代表會在下一兩個星期開電話會議，之後可能會面。

對於特朗普日前表明完全不想與華為做生意，但美國商務部翌日將華為禁令寬限期延長90天，蓬佩奧表示，特朗普的說法非常清楚，不認為華府的信息混淆，又稱如果容許中國的電訊系統參與美國及其他地區的電訊網絡，將構成巨大的國家安全風險。

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