無家可歸者闖舊金山巧克力店 店主驅趕被對方勒頸

【KTSF 蔡璐陽報導】

舊金山一間專門製作軟心巧克力的店鋪門前,週一有一名無家可歸者襲擊了男店主,最後在店主兒子的幫助下,他們才趕走了襲擊者。

店內的監控錄像顯示,一名男子攜帶著一個大袋子走進XOX軟心巧克力店,店主Jean Marc Gorce表示,該男子在店內搗亂,於是嘗試趕走他,雙方發生口角後,兩人都走出店鋪,但店主不小心在門口被絆倒。

Gorce說:”他跳到我身上,勒住我的頸部,我感到窒息,一個在桌子邊的顧客說,不要打架了,但他說不要擔心,我不會殺了他,我只是想讓他暈過去。”

店主表示,曾在店外的街邊看到這名男子在地上睡覺,當雙方開始扭打之後,街上只有幾個人駐足觀看,但並沒有人上來幫忙拉開他們。

Gorce說:”我當時在喊請幫幫我,他緊緊的勒住我,我沒辦法動彈,我以為我要暈過去了,但是我的英雄幫助了我。”

他的英雄就是13歲兒子Sebastian,在看到父親遇到襲擊後,他立即決定去救父親,儘管當時周圍的人都告訴他不要出去。

Sebastian說:”我拿著棒球棍,嘗試瞄準他的頭或者是肋骨,我覺得當他看到我要打他時,他決定放開我爸爸,就這樣他們停止了扭打。”

店主說,他並沒有立刻報警,因為以前受到無家可歸者的騷擾曾報過警,但是警方來了之後,也沒有什麼解決辦法,可是這次施暴者竟然在街邊小睡了兩小時,又再次來到店裡,他這才報警。

警方趕到後拘捕了這名51歲的男子,目前他已經被拘禁,並面臨3項重罪起訴,包括使用致命武器襲擊、重罪威脅和非法禁錮。

