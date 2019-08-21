無家可歸者闖舊金山巧克力店 店主驅趕被對方勒頸

【KTSF 蔡璐陽報導】

舊金山一間專門製作軟心巧克力的店鋪門前，週一有一名無家可歸者襲擊了男店主，最後在店主兒子的幫助下，他們才趕走了襲擊者。

店內的監控錄像顯示，一名男子攜帶著一個大袋子走進XOX軟心巧克力店，店主Jean Marc Gorce表示，該男子在店內搗亂，於是嘗試趕走他，雙方發生口角後，兩人都走出店鋪，但店主不小心在門口被絆倒。

Gorce說：”他跳到我身上，勒住我的頸部，我感到窒息，一個在桌子邊的顧客說，不要打架了，但他說不要擔心，我不會殺了他，我只是想讓他暈過去。”

店主表示，曾在店外的街邊看到這名男子在地上睡覺，當雙方開始扭打之後，街上只有幾個人駐足觀看，但並沒有人上來幫忙拉開他們。

Gorce說：”我當時在喊請幫幫我，他緊緊的勒住我，我沒辦法動彈，我以為我要暈過去了，但是我的英雄幫助了我。”

他的英雄就是13歲兒子Sebastian，在看到父親遇到襲擊後，他立即決定去救父親，儘管當時周圍的人都告訴他不要出去。

Sebastian說：”我拿著棒球棍，嘗試瞄準他的頭或者是肋骨，我覺得當他看到我要打他時，他決定放開我爸爸，就這樣他們停止了扭打。”

店主說，他並沒有立刻報警，因為以前受到無家可歸者的騷擾曾報過警，但是警方來了之後，也沒有什麼解決辦法，可是這次施暴者竟然在街邊小睡了兩小時，又再次來到店裡，他這才報警。

警方趕到後拘捕了這名51歲的男子，目前他已經被拘禁，並面臨3項重罪起訴，包括使用致命武器襲擊、重罪威脅和非法禁錮。

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