上星期在舊金山,一個無家可歸者在一棟公寓大廈門外襲擊一個正要回家的女性,涉嫌襲擊人的疑犯週二下午再度出庭,法官下令他要繼續扣留。

疑犯Austin James Vincent,因為涉及2月另一宗襲擊案出庭,週一身穿西裝,腳上佩戴著電子監控出庭,警方懷疑他可能與至少另外兩宗襲擊案有關。

Vincent被控在上星期在一間住宅大樓外襲擊一名女性,閉路電視看到他當時捉住該女子,把她拉離開大門和拖到地上,女人掙扎後成功逃入大樓內。

Vincent後來被捕,他被控毆打傷人、非法禁錮和二級搶劫等罪名。

